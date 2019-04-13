Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество
В Риме «Тотальный диктант» прочитал корреспондент РИА Новости
Корреспондент РИА Новости в Риме Александр Логунов прочитал "Тотальный диктант" для участников акции, прошедшей в итальянской столице в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК).
Обновлено в 08:45
Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле
Обновлено в 08:53
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика
Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек
Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море
В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:28
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Наука
Гостям клуба «Резонанс» рассказали о пользе здорового питания
Обновлено 11 апреля в 11:10
Автоспорт
Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Хоккей
Гусев и Гавриков покинули СКА ради НХЛ
Хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев (нападающий) и Владислав Гавриков (защитник) продолжат карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 06:58
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Хоккей
ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 18:35
Финансы
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств
Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34