Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
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Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Обновлено в 10:58
Хоккей
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Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли заявил, что всегда ждет новых выпусков телепередачи "Судейская" с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, чтобы узнать новые правила хоккея.
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Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра
Объект с орбитой, расположенной на холодных окраинах системы Проксима Центавра, получил неофициальное название Proxima c. Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально.
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Microsoft сообщил о взломе почты Outlook
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В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
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Обновлено вчера в 03:57
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Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
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