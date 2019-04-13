Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru вчера в 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом
В посёлке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы были госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка.
Обновлено в 01:29
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 04:31
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца
Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка.
Обновлено 12 апреля в 13:32
Футбол
Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота
Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Единоборства
Порье победил Холлоуэя на турнире UFC 236
Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в Атланте.
Обновлено в 01:34
Общество
Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.
Обновлено вчера в 22:26
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Политика
Япония просит КНР ужесточить контроль за санкциями против КНДР
Японские власти выразили надежду, что Китай ужесточит собственный контроль над соблюдением санкций в отношении КНДР, так как северокорейские суда до сих пор получают различные товары и приводные ресурсы с других иностранных кораблей в открытом море, заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.
Обновлено в 01:44
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть второй матч серии Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 18:45
Хоккей
«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 15:34
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт
В Москве запретили выезжать на выделенные полосы по выходным
С 14 апреля на пяти магистралях в Москве автомобилистам запретили движение по выделенным для общественного транспорта полосам.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар
Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Кино
Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты
В преддверии «Игры престолов» Джеймс Корден хотел посвятить сериалу свое шоу, но его сценарист не смотрел ни одной серии.
Обновлено вчера в 08:19
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире выставлена на продажу
Обновлено вчера в 06:48
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33