Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru вчера в 06:32

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

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Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАССвчера в 05:03

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

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ПРАЙМ12 апреля в 17:20

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РБК12 апреля в 17:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
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