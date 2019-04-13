Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено в 19:30
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Игры
Вышел трейлер Vader Immortal: Star Wars VR Series
Компания ILMxLAB выпустила трейлер первого эпизода Vader Immortal: Star Wars VR Series.
Обновлено в 11:09
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика
Акционеры Facebook призвали снять Цукерберга с руководящего поста
Предложение лишить Марка Цукерберга поста председателя совета директоров Facebook включено в повестку предстоящего заседания совета акционеров компании.
Обновлено в 20:59
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником
Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено в 14:00
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Происшествия
WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина
Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 18:58
Происшествия
В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо
По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).
Обновлено в 20:20
Происшествия
СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу
СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией
Участники протестной акции "желтых жилетов" в Тулузе продолжают в субботу вступать в столкновения с сотрудниками полиции, которые не могут усмирить группы агрессивных молодых людей с самого утра.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено в 12:00
Хоккей
«Коламбус» подтвердил подписание контракта с Гавриковым
Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 19:34
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками
Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Иномарка устроила гонки с машиной скорой помощи в Петрозаводске
В Петрозаводске автомобиль Volkswagen Golf устроил гонки с машиной скорой помощи, которая ехала на вызов с включенной сиреной и маячками.
Обновлено в 20:14
Культура
Лунгин раскритиковал Мединского в стенах Минкульта
Режиссёр фильма «Братство» Павел Лунгин выступил с критикой министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31