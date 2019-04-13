Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Интернет Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Общество Опубликованы новые правила экспертизы учебников Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Происшествия WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.

Происшествия СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза выходит замуж 55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.

Политика Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Футбол Хусаинов: Лапочкин должен был дать Деспотовичу прямую красную в матче с ЦСКА Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод во втором тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), в котором нападающий гостей Джордже Деспотович попал коленом в нос защитнику «армейцев» Игорю Дивееву.

Футбол Севилья — Бетис 3:2 Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».

Политика Экстрадировать Ассанжа в Швецию призвали депутаты Британии 12 апреля депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи опубликовала на своей странице в Twitter сообщение в котором говорится о призыве экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию.

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Авто Орел, дракон и лев Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.

Технологии Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Политика Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Шоу-бизнес Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".