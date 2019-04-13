Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32

Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

РИА Новости04:15

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

ТАСС05:03

Международная платежная система «Виза» увеличила до трех тысяч рублей предельную сумму покупок по карте без пин-кода

Эхо Москвы05:30

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Газета.Ru06:32

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Коммерсантъ02:44

Visa повысила максимальную сумму для покупок без ПИН-кода

Говорит Москва04:40

Объявленное Visa повышение суммы покупок без пин-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00
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