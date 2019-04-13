Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
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Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился
Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Общество
Опубликованы новые правила экспертизы учебников
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Футбол
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1
Обновлено в 14:22
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено в 18:24
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Политика
Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G
Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Футбол
Хусаинов: Лапочкин должен был дать Деспотовичу прямую красную в матче с ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод во втором тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), в котором нападающий гостей Джордже Деспотович попал коленом в нос защитнику «армейцев» Игорю Дивееву.
Обновлено в 15:25
Футбол
Севилья — Бетис 3:2
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».
Обновлено в 16:36
Политика
Экстрадировать Ассанжа в Швецию призвали депутаты Британии
12 апреля депутат от оппозиционной Лейбористской партии Стелла Кризи опубликовала на своей странице в Twitter сообщение в котором говорится о призыве экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию.
Обновлено в 08:50
Общество
В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе
Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Авто
Орел, дракон и лев
Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.
Обновлено в 15:50
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге
Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45