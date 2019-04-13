Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кодаИзвестия 04:13
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Однако воспользоваться нововведением смогут не все держатели карт. В нескольких банках РБК сообщили, что введение новых правил будет постепенным.
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Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза
Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Футбол
Названы стартовые составы команд матча «Арсенал» — «Урал»
Матч в рамках 23 тура РПЛ стартует сегодня, 13 апреля, в Туле на Центральном стадионе.
Обновлено в 05:55
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено вчера в 11:04
Единоборства
Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро
Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.
Обновлено вчера в 16:10
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Финансы
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:26
Спорт
Фигуристка Медведева рассказала, как проходит её обычный день
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве описала свой обычный день.
Обновлено в 06:51
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Путешествия
Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего
Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59