Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кодаГазета.Ru 06:32
Международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму бесконтактных платежей. Теперь россияне без введения ПИН-кода могут осуществить транзакцию на сумму до трех тысяч рублей. Прежний предельный лимит для покупок по такому принципу составлял тысячу рублей.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
Обновлено в 12:59
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Политика
Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Политика
Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана
Саудовская Аравия выразила поддержку военному совету Судана, который взял на себя управление страной, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей королевства.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Накануне в Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как начинался их с Аллой Пугачевой роман
Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова
Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба
Вечером в субботу, 13 апреля, в районе Хартумского университета в столице Судана произошла стрельба, полиция оцепила здание и ближайшие к нему улицы, передает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:24
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская похвасталась роскошным букетом от таинственного поклонника
Настасья Самбурская похвасталась роскошным букетом от таинственного поклонника Напомним, что Настасья Самбурская была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем.
Обновлено в 18:02
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Авто
Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Здоровье
От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях
Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено в 17:02
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Наука
Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело
Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Wikileaks рассказал, что стало с котом Ассанжа
Кот был передан его родственникам. https: / / twitter.com / wikileaks / status / 1117144943666106368 Как сообщало ИА REGNUM, британские власти задержали Джулиана Ассанжа 11 апреля после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Культура
Скончалась художница Ксения Успенская
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Беременная Тина Кунаки снялась полностью обнажённой
Молодая супруга Венсана Касселя совсем скоро впервые станет мамой. 22-летняя Тина Кунаки находится на последних месяцах беременности.
Обновлено в 09:58
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23