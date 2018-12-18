Экономика
Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефона
Visa решила запустить переводы с карты на карту по номеру телефонаРБК01:14
Как говорится в релизе ВТБ, поступившем в РБК, воспользоваться услугой смогут около 15 млн клиентов банков — участников сервиса. Система переводов с карты на карту по номеру телефона стала четвертой в России подобной платформой. Ранее такие системы запустили Сбербанк и Mastercard.
РБК01:14
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с чего всё началось
Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали три контрагента платежной системы.Ведомостивчера в 16:12
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