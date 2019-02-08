Экономика
Visa работает над сервисом выдачи наличных на кассах магазиновРИА Новости 05:33
Ранее издание РБК сообщило, что Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов. За один раз можно будет снять сумму, не превышающую в эквиваленте сто долларов.
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с чего всё началось
Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.РБКвчера в 22:00
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