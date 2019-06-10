Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС 09:06

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

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