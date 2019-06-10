Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС 09:06

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
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Visa назвала страны, в которых траты российских туристов вырастут сильнее всего

Интерфакс10:00

Visa: летом 2019 года средние траты россиян за границей вырастут на 7%

Банки.ру09:40

Visa: Траты россиян в заграничных поездках этим летом вырастут на 7%

Агентство Москва08:35

Траты россиян по картам Visa за границей этим летом вырастут на 7%

Финмаркет09:05

Visa прогнозирует рост расходов россиян за границей

Rambler News Service09:02

Visa спрогнозировала увеличение трат россиян за рубежом на 7% этим летом

Коммерсантъ08:54

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

ТАСС09:06
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