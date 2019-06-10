Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС 09:06

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Происшествия Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.

Происшествия Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.

Экономика Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5% Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Здоровье Девушка сбросила почти 60 килограммов из-за грубого замечания 19-летняя североирландка Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес.

Происшествия Суд освободил по УДО правозащитника Титиева Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.

Политика У Тимошенко определились с первой пятеркой кандидатов в Раду В список вошли Юлия Тимошенко, внефракционный депутат и совладелец Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, заместитель главы парламентской фракции «Батькивщина» Сергей Соболев и народный депутат фракции Елена Кондратюк.

Происшествия Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.

Экономика Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Политика Москалькова сообщила Путину о деле Голунова Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.

Происшествия Таможня задержала экипаж рейса «Победы» Таможня задержала экипаж рейса лоукостера "Победа", летевший из Внуково в Пизу.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Шоу-бизнес Ирина Шейк отправилась в Исландию после разрыва с Брэдли Купером Как оказалось, она отправилась в Исландию, чтобы принять участие в новой фотосессии для бренда Falconeri.«44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк официально прекратили отношения и сосредоточились над тем, как разделить опеку над двухлетней дочерью Леей Де Сен», — заявил инсайдер изданию People несколько дней назад.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.