Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС 09:06

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Visa назвала страны, в которых траты российских туристов вырастут сильнее всего

Интерфакс10:00

Visa спрогнозировала увеличение трат россиян за рубежом на 7% этим летом

Коммерсантъ08:54

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

ТАСС09:06

Траты россиян по картам Visa за границей этим летом вырастут на 7%

Финмаркет09:05

Visa прогнозирует рост расходов россиян за границей

Rambler News Service09:02

Visa: летом 2019 года средние траты россиян за границей вырастут на 7%

Банки.ру09:40

Visa: Траты россиян в заграничных поездках этим летом вырастут на 7%

Агентство Москва08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
ЖКХ

Начались масштабные работы по комплексному обустройству зеленой зоны Капотни

Капотня стала первым районом Москвы, в котором городские власти начали комплексное обустройство.
Обновлено в 15:33
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин поговорил с принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Происшествия

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:44
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Игры

Сэм Фишер возвращается в Tom Clancy’s Elite Squad

Профессиональный шпион вернётся в тактическом боевике Tom Clancy's Elite Squad.
Обновлено в 17:07
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.
Обновлено в 18:20
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Происшествия

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 03:42
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Происшествия

Неизвестный устроил погром в редакции «Сноба»

Обновлено в 08:09
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Музыка

Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене

Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 05:16
Общество

Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Хоккей

Бек заключил новое соглашение с «Авангардом»

Обновлено в 10:55
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное