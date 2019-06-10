Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС 09:06

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
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Visa назвала страны, в которых траты российских туристов вырастут сильнее всего

Интерфакс10:00

Visa: летом 2019 года средние траты россиян за границей вырастут на 7%

Банки.ру09:40

Visa: Траты россиян в заграничных поездках этим летом вырастут на 7%

Агентство Москва08:35

Траты россиян по картам Visa за границей этим летом вырастут на 7%

Финмаркет09:05

Visa прогнозирует рост расходов россиян за границей

Rambler News Service09:02

Visa спрогнозировала увеличение трат россиян за рубежом на 7% этим летом

Коммерсантъ08:54

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

ТАСС09:06
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Происшествия

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Обновлено в 10:07
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено в 10:13
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Футбол

СПАЛ продлил контракт с главным тренером

СПАЛ объявил о продлении трудового договора с главным тренером команды Леонардо Семпличи.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Авто

Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь актера Алексея Дмитриева сдала ДНК-тест

Обновлено в 11:42
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Здоровье

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море

В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Экономика

Британская валюта снизилась синхронно с ВВП

Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле.
Обновлено в 08:51
Общество

Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

Обновлено в 11:29
Транспорт

СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы

Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Общество

Правительство опубликовало концепцию нового КоАП

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».
Обновлено в 08:20
Футбол

«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо Кенни

Английский защитник Джонджо Кенни на правах аренды перешел из "Эвертона" в "Шальке", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает семьдесят девятое место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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