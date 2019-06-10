Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летомТАСС вчера в 09:06
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
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Visa назвала страны, в которых траты российских туристов вырастут сильнее всего
Интерфаксвчера в 10:00
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Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).
Обновлено в 01:55
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Экономика
Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»
Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Авто
Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов
Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Технологии
Жители Южной Кореи бьют рекорды по использованию 5G
Южная Корея стала первой страной в мире, которая в начале апреля запустила полноценные коммерческие сети пятого поколения, еще до того, как это сделал Китай.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Андрей Шевченко: Претензий к ребятам нет, разве что по реализации
Как всегда первая игра с сильным соперником, отдаем много сил, а вторая против хорошо подготовленной команды, с которой играть очень тяжело, приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 03:01
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Монетный двор на Никольской улице в Москве отреставрируют
Департамент культурного наследия Москвы поручил правообладателю разработать проект реставрационных работ Монетного двора на Никольской улице.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
В Приштине готовятся отметить 20-летие ввода войск НАТО
У сводного батальона российских десантников, который неожиданно для всех появился в Косово, была задача взять под контроль аэропорт Слатина.
Обновлено 09 июня в 13:33
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе
Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Авто
Haval объявил цены на кроссовер F7
Обновлено в 02:02
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Недвижимость
В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами
Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.
Обновлено в 01:29
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28