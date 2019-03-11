Экономика
Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кодаRT на русском 04:23
В Visa выразили уверенность в том, что такая инициатива учитывает нынешнюю «стадию развития платёжного рынка» и «платёжные привычки россиян». Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Visa в апреле повысит предельную сумму покупок без ПИН-кода. В настоящее время сумма составляет 1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. руб.РБК00:37
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