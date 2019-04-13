Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кодаКоммерсантъ 02:44

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.

Происшествия Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Авто СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.

Спорт Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Зрители решили, что происходящее на сцене является частью шоу. Комику вызвали скорую помощь, но к ее приезду Когнито скончался.

Музыка Рязанка Мария Тюрютикова выбыла из шоу «Голос. Дети» Рязанка вместе со своими подругами по команде Светланы Лободы Микеллой Абрамовой и Мариам Джалагонией спела песню Take Me to Church ирландского музыканта Hozier.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.

Хоккей Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.

Кино Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство» Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.

Происшествия Продуктовый склад горит в Южно-Сахалинске Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.

Политика Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.

Футбол 15 тысяч болельщиков пришли поддержать «Севилью» перед дерби Накануне дерби последнюю тренировку хозяев поля посетили 15 тысяч болельщиков.

Происшествия СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Армия и оружие В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.

Авто Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.

Здоровье Роспотребнадзор нашел нарушения у двух третей поставщиков еды для детских лагерей Нарушения обнаружены почти у двух третей потенциальных поставщиков питания в летние детские лагеря.