Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кодаКоммерсантъ 02:44
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
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Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все
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Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
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Британский комик умер после шутки про инсульт
Зрители решили, что происходящее на сцене является частью шоу. Комику вызвали скорую помощь, но к ее приезду Когнито скончался.
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Рязанка вместе со своими подругами по команде Светланы Лободы Микеллой Абрамовой и Мариам Джалагонией спела песню Take Me to Church ирландского музыканта Hozier.
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Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
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Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
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Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
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Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
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Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К этому моменту склад размерами 30х15 был охвачен пламенем по всей площади.
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Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка
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Накануне дерби последнюю тренировку хозяев поля посетили 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 02:12
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СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
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Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
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Волгоградка возглавила антирейтинг конкурса «Мисс Россия — 2019»
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Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
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Росстандарт сообщает об отзыве в России автомобилей Volkswagen Teramont, под кампанию попадают модели, реализованные в 2018-2019 годах.
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