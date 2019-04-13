Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кодаКоммерсантъ 02:44

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
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Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

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