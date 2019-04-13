Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кодаКоммерсантъ 02:44
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
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Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все
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Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей рынков и торговых центров
В МЧС и ГУ МВД пока не комментируют ситуацию.
Обновлено в 04:05
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие
Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Спорт
Загитова сфотографировалась с Ургантом
Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
Обновлено вчера в 11:34
Авто
Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм
Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Космос
В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября
Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
Результаты испытаний ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан
Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Объявлены составы «Енисея» и «Уфы» на матч чемпионата России
Красноярский "Енисей" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:41