Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кодаКоммерсантъ 02:44

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
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Российские банки с сегодняшнего дня могут увеличить предельную сумму бесконтактной оплаты по карте Visa без ПИН-кода

Эхо Москвывчера в 19:04

Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Москва 2403:52

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

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Visa увеличила лимит на оплату без ввода ПИН-кода

РЕН ТВ04:03

Предельной сумой покупок без ПИН-кода, которую объявила Visa, смогут воспользоваться не все

Реальное времявчера в 17:39

Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ

ПРАЙМвчера в 17:20

Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим

РБКвчера в 17:00
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В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
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Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
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Красноярский "Енисей" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
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