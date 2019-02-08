Visa планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазиновRT на русском 05:08

Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.

с чего всё началось

Международная платёжная система Visa работает над внедрением сервиса выдачи наличных на кассах магазинов при условии покупки товаров с помощью платёжных карт компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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