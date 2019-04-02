Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные картыРИА Новости 05:12

О планах Visa и Mastercard обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, сообщало ранее РБК. По сведениям источников издания, Visa вводит новые правила уже с 13 апреля, Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021-го.
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с чего всё началось

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.
РБК01:00

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Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты

RT на русском05:22

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

РИА Новости05:12

Банкам сохранят возможность выпускать контактные карты «Мир»

Говорит Москва06:15

РБК: Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

ТАСС03:04

Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

URA.Ru02:35

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Коммерсантъ03:23

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

РБК01:00
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Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Общество

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Общество

Наталья Шилова созналась в постановочном характере «расследования» ФБК

Обновлено в 05:05
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.
Обновлено в 03:16
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 06:38
Авто

Zotye готовит очередную новинку в сегменте SUV

По сведениям инсайдеров, для своей новинки, имя которой до настоящего времени неизвестно, инженеры Zotye использовали новое шасси.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Технологии

Госдума предложила защитить Рунет российским шифрованием

Как проинформировали специализированные издания, комитет по информационной политике Государственной Думы Российской Федерации подготовил законопроект, который предлагает обязать шифровать весь трафик в Рунете с помощью отечественной криптографии.
Обновлено в 01:28
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 06:33
Космос

На астероиде Бенну обнаружили 52-метровый валун

Обновлено в 04:46
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, а также до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено вчера в 15:16
Общество

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Политика

«Вертолеты России» построят сервисный вертолетный центр в Венесуэле

Завершить строительство сервисного вертолетного центра в Венесуэле планируется в текущем году, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков 2 апреля на встрече с журналистами.
Обновлено в 06:44
Экономика

Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз

Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Футбол

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
Обновлено в 05:42
Авто

Проект «Кортеж» возглавит новый руководитель

По неподтвержденной пока информации, руководить проектом "Кортеж" Швелева пригласил Сергей Гайсин, который тоже работал на "АвтоВАЗе", и тоже в должности вице-президента по техническому развитию.
Обновлено в 04:28
Экономика

В России детские игрушки могут подорожать на 20%

В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Политика

Песков подтвердил визит Нетаньяху

Обновлено в 05:40
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Наука

Сделан важный шаг к персональной иммунотерапии рака

Следующим шагом станет тестирование подхода на людях.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Авто

Владение электромобилем подешевеет к 2022 году

По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Кино

Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице

Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
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