Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные картыРИА Новости 05:12
О планах Visa и Mastercard обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, сообщало ранее РБК. По сведениям источников издания, Visa вводит новые правила уже с 13 апреля, Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021-го.
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с чего всё началось
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.РБК01:00
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Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.
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Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 06:38
Авто
Zotye готовит очередную новинку в сегменте SUV
По сведениям инсайдеров, для своей новинки, имя которой до настоящего времени неизвестно, инженеры Zotye использовали новое шасси.
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Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Технологии
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Обновлено в 01:28
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 05:07
Космос
На астероиде Бенну обнаружили 52-метровый валун
Обновлено в 04:46
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, а также до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Население Земли достигло 7,7 млрд человек
Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Политика
«Вертолеты России» построят сервисный вертолетный центр в Венесуэле
Завершить строительство сервисного вертолетного центра в Венесуэле планируется в текущем году, сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков 2 апреля на встрече с журналистами.
Обновлено в 06:44
Экономика
Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз
Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
Обновлено в 05:42
Авто
Проект «Кортеж» возглавит новый руководитель
По неподтвержденной пока информации, руководить проектом "Кортеж" Швелева пригласил Сергей Гайсин, который тоже работал на "АвтоВАЗе", и тоже в должности вице-президента по техническому развитию.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России детские игрушки могут подорожать на 20%
В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
Обновлено в 05:40
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Наука
Сделан важный шаг к персональной иммунотерапии рака
Следующим шагом станет тестирование подхода на людях.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50