Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные картыРИА Новости 05:12

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.

с чего всё началось

О планах Visa и Mastercard обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, сообщало ранее РБК. По сведениям источников издания, Visa вводит новые правила уже с 13 апреля, Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021-го.

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