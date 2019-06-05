Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубежDP.RU 01:54

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.

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Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.

Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж

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