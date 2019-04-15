Экономика

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинахРБК 03:03

В марте стало известно, что Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах магазинов, им смогут воспользоваться владельцы карт Visa и Mastercard, которые эмитированы как Сбербанком, так и другими кредитными организациями. Снять наличные можно будет только при оплате покупки по карте.
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

URA.Ru04:00

Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов

ТАСС03:13

Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

ПРАЙМ02:02

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Интерфакс03:01

Visa тестирует услугу снятия наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ02:34

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

РИА Новости02:03

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

РБК03:03
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