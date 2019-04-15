Экономика

Visa начала тестировать снятие наличных на кассах в магазинахИнфо24 вчера в 05:49

Международная платежная система Visa запустила сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках России. Компания сообщила в пресс-релизе, что тестирует сервис в партнерстве с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан», у которой есть 20 магазинов в Москве и Подмосковье.
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в кассах магазинов

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