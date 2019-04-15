Экономика
Visa начала тестировать снятие наличных на кассах в магазинахИнфо24 вчера в 05:49
Международная платежная система Visa запустила сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках России. Компания сообщила в пресс-релизе, что тестирует сервис в партнерстве с Россельхозбанком и сетью «Русский пармезан», у которой есть 20 магазинов в Москве и Подмосковье.
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В России создадут семь новых территорий опережающего развития
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Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 02:27
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак
Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике сообщил об успехах в борьбе с раком.
Обновлено вчера в 14:52
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Вячеслав Дацик проиграл Артему Тарасову
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Культура
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Обновлено вчера в 06:28
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Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
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В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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