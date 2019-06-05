Экономика

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубежРБК 01:00

Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса.
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с чего всё началось

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.
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«Виза» обсуждает с российскими банками создание сервиса для денежных переводов за рубеж

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Deita.ru02:50

Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж

DP.RU01:54
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На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
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Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
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В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

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30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

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Обновлено в 02:54
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На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

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Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана

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Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
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Курбан Бердыев ушёл из «Рубина»

По информации «БИЗНЕС Online», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
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Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
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