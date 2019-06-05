Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубежРБК 01:00
Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Найденного в пакете на Гжатской младенца задушили руками
Новорождённого младенца, тело которого нашли в полимерном пакете на Гжатской улице, задушили руками - такие выводы были сделаны после экспертизы, призванной установить причины смерти.
Обновлено в 08:04
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Происшествия
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Лефортовский суд Москвы в среду арестовал ученого Романа Ковалева по делу Виктора Кудрявцева, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:47
Игры
Вышел трейлер четвертой главы Battlefield V
Обновлено в 10:19
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки. На это указывают комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла.
Обновлено в 02:15
Транспорт
В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом
Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России
Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:39
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 05:00
Происшествия
Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину
Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Политика
Источник рассказал о причинах отставки главы Астраханской области
Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами.
Обновлено в 07:33
Авто
Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта
После массовых жалоб АВТОВАЗ был вынужден признать наличие дефекта сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления и объявить отзыв неисправных автомобилей.
Обновлено в 02:24
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Технологии
Первый видеозвонок в сети 5G совершили из Петербурга в Хельсинки
Сегодня, 5 июня, в России был совершен первый международный звонок в сетях 5G.
Обновлено в 10:40
Общество
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru
В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Технологии
Tesla закрыла сотрудникам доступ к соцсети для жалоб на работодателей
Компания Tesla Илона Маска заблокировала своим работникам доступ к соцсети Blind для жалоб на работодателей.
Обновлено в 09:17
Авто
Kia официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47