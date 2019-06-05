Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубежРБК 01:00

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.

с чего всё началось

Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса.

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

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