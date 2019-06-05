Экономика
Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубежDP.RU 01:54
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.
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Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
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В Киселевске возник подземный пожар
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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
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В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
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В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
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В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Политика
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Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс
Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным
Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
Обновлено в 01:05
Авто
Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad
Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Спорт
Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций
Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
Обновлено вчера в 15:57
Здоровье
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Обновлено вчера в 22:36
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Армия и оружие
Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:58
Политика
Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией
«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 01:49
Общество
«Яндекс» ответил на требование ФСБ получить переписки россиян
В компании "Яндекс" прокомментировали данные о том, что ФСБ якобы хочет получить доступ к перепискам россиян.
Обновлено вчера в 08:52
Космос
Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами осуществлен в 7:06 мск со стартовой платформы, расположенной в Желтом море.
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Теннис
Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
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В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59