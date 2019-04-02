Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиянLenta.ru 02:47

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. Платежная система «Мир» подобные требования вводить не планирует. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» подтвердили, что получили предписания.
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с чего всё началось

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.
РБК01:00

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Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Коммерсантъ03:23

Карты Visa и Mastercard останутся в России только бесконтактными

Телеканал 360°02:49

Visa и MasterCard намерены обязать банки России выпускать только бесконтактные карты

Говорит Москва01:58

Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

URA.Ru02:35

Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Эхо Москвы02:30

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

РБК01:00

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Lenta.ru02:47
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Спорт

Тутберидзе рассказала, почему не сложилась ее спортивная карьера

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В Волгограде два землекопа погибли под грунтовым завалом

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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
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WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

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Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

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Авто

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Для туристов в России подготовили новый налог

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:33
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Китай рассмотрит возможность закупок российских Су-57

По данным издания, КНР «в ближайшие два года рассмотрит перспективы продолжения закупок российских истребителей Су-35 и их сборки на территории Китая, а также возможность приобретения российских истребителей Су-57».
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Культура

В Магнитогорске появился уличный портрет рэпера Децла

В Магнитогорске местный стрит-арт художник изобразил на стене гаражного бокса портрет рэпера Децла, скончавшегося в этому году.
Обновлено в 03:32
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

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Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе

Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Энергетика

РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
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