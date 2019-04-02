Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиянLenta.ru 02:47

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. Платежная система «Мир» подобные требования вводить не планирует. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» подтвердили, что получили предписания.
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с чего всё началось

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.
РБК01:00

Подробнее о событии

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Коммерсантъ03:23

Карты Visa и Mastercard останутся в России только бесконтактными

Телеканал 360°02:49

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

РБК01:00

Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

URA.Ru02:35

Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Эхо Москвы02:30

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Lenta.ru02:47

Visa и MasterCard намерены обязать банки России выпускать только бесконтактные карты

Говорит Москва01:58
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Культура

Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

В Москве появится центр занятости для людей старше 55 лет

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.
Обновлено в 01:57
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Для туристов в России подготовили новый налог

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Вахтанг Беридзе: «Провел медовый месяц на съемках»

Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Экономика

Девелопер ПИК в семь раз увеличил годовую чистую прибыль по МСФО

Крупнейший российский застройщик жилья ПИК в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим годом в 6,7 раза - до 21,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Смартфон Honor 10i с 6 ГБ одобрен к выходу

Около месяца назад в России был замечен смартфон Honor 10i с тройной основной камерой однокристальной системой Kirin 710, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 02:19
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки

В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Политика

Губернатор Валерий Радаев празднует день рождения

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев празднует день рождения.
Обновлено в 00:58
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина была вынуждена отменить гастроли из-за семейных обстоятельств

Обновлено в 02:46
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина

Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено вчера в 12:08
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Происшествия

В Приморье после спортивных соревнований скончался школьник

Правоохранители Приморского края начали проверку после несчастного случая произошедшего с учеником восьмого класса на спортивных соревнованиях.
Обновлено в 03:17
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
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