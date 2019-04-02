Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26

С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.
Читать в источнике
с чего всё началось

Visa и Mastercard требуют выпускать в России только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.
РБК01:00

Подробнее о событии

Платежная система «Мир» не намерена обязывать банки выпускать только бесконтактные карты

ТАСС07:38

Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты

RT на русском05:22

Visa и Mastercard требуют выпускать в России только бесконтактные карты

РБК01:00

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Коммерсантъ03:23

Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

URA.Ru02:35

Банкам сохранят возможность выпускать контактные карты «Мир»

Говорит Москва06:15

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

РИА Новости05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию

Обновлено в 06:05
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Технологии

Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Кино

Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»

10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Обновлено в 04:19
Политика

Украина начала активно укреплять границу с Россией и копать рвы

Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Минобороны РФ до сих пор не отчиталось за провал С-300 в Сирии

Обновлено 31 марта в 19:02
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Обновлено в 17:02
Политика

Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора

Обновлено в 06:45
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы

Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Обновлено в 16:08
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Обновлено в 15:48
Футбол

Голы Година и Гризманна принесли «Атлетико» победу над «Жироной»

Обновлено в 15:32
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Космос

ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов

Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное