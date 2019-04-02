Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в РоссииРЕН ТВ 03:55

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.

с чего всё началось

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

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