Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.

с чего всё началось

С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Политика В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.

Недвижимость Правительство РФ разработает программу по поддержке ИЖС Российское правительство намерено разработать отдельную программу по поддержке и развитию индивидуального жилищного строительства.

Происшествия В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT Промежуточный доклад о причинах падения частного самолета Epic-LT в Германии будет готов в течение двух месяцев, заявил представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ.

Авто Названа стоимость новой модели Kia ProCeed Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.

Политика Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку 66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Происшествия В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.

Здоровье В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Наука В Египте обнаружен саркофаг с мумией На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.

Кино Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку.

Происшествия В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Экономика ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Происшествия Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.

Авто Владение электромобилем подешевеет к 2022 году По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Шоу-бизнес Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.