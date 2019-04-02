Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные картыРИА Новости 05:12
О планах Visa и Mastercard обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, сообщало ранее РБК. По сведениям источников издания, Visa вводит новые правила уже с 13 апреля, Mastercard — через два года, с 12 апреля 2021-го.
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Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено в 18:25
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Хоккей
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Кино
Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице
Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Политика
Шувалов рассказал Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики
Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложил президенту Владимиру Путину об участии ВЭБ в развитии городской экономики.
Обновлено в 08:12
Общество
Жан-Мишель Кусто посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто планирует прилететь в Россию сегодня, 3 апреля.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Swatch отсудила у Apple слоган «Tick Different»
Фото: iStock Swatch использовала в рекламе фразу "Tick Different", которую Apple посчитала слишком похожей на свой старый слоган и подала в суд на производителя часов.
Обновлено в 11:48
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Общество
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Политика
НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе
Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 апреля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:04
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
Обновлено в 06:09
Авто
Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад
Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад.
Обновлено в 10:59
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество
Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Наталья Фриске закрывает бар на Шри-Ланке
Обновлено вчера в 23:00