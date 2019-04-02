Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26

С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.
Читать в источнике
с чего всё началось

Visa и Mastercard требуют выпускать в России только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.
РБК01:00

Подробнее о событии

Платежная система «Мир» не намерена обязывать банки выпускать только бесконтактные карты

ТАСС07:38

Эксперт оценил требование Visa и MasterCard по выпуску бесконтактных карт

Известия05:44

Банкам сохранят возможность выпускать контактные карты «Мир»

Говорит Москва06:15

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Коммерсантъ03:23

Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

URA.Ru02:35

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

РИА Новости05:12

Visa и Mastercard требуют выпускать в России только бесконтактные карты

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия

В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии

Обновлено в 07:27
Общество

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Политика

ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,02% протоколов на выборах президента.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Обновлено в 06:12
Политика

В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.
Обновлено в 05:02
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна после того, как две женщины сообщили о том, что якобы подверглись сексуальному насилию с его стороны.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Honor стал лидером по продажам смартфонов в России

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.
Обновлено в 01:33
Футбол

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

«Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика

В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.
Обновлено в 06:20
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

В среду, 27 марта, Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer.
Обновлено в 07:34
Кино

Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 07:16
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты чемпионата России

Обновлено в 08:03
Здоровье

В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей

В Московской области около 25,5 тыс. детей были обеспечены льготными лекарствами в течение 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика

Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today

Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.
Обновлено в 06:52
Общество

В Сосновом Бору спасли детеныша балтийской нерпы

К специалистам попал детеныш балтийской нерпы, обнаруженный на берегу в Сосновом Бору.
Обновлено в 02:39
Политика

«Без шуток»: как на Западе встретили победу Зеленского

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики

В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.
Обновлено в 07:27
Общество

В Челябинской области ожидается дождь, снег и ветер

На территории Челябинской области 3 и 4 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед на дорогах, отложение мокрого снега на проводах.
Обновлено в 06:44
Политика

Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy)

Согласно утверждениям Путина, Россия была вынуждена оккупировать Крым и совершить вторжение на юго-восток Украины, дабы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, поставила под угрозу жизни тысяч русскоязычных украинцев и составила план по вступлению в империалистический альянс НАТО, которым руководят США.
Обновлено в 04:55
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

Обновлено в 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное