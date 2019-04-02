Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.

с чего всё началось

С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Политика В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна после того, как две женщины сообщили о том, что якобы подверглись сексуальному насилию с его стороны.

Общество ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Гаджеты Honor стал лидером по продажам смартфонов в России Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.

Футбол «Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака» «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

Экономика В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России В среду, 27 марта, Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян злобными уродцами Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.

Здоровье В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тысяч детей В Московской области около 25,5 тыс. детей были обеспечены льготными лекарствами в течение 2018 года.

Политика Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.

Общество В Сосновом Бору спасли детеныша балтийской нерпы К специалистам попал детеныш балтийской нерпы, обнаруженный на берегу в Сосновом Бору.

Шоу-бизнес Алена Водонаева рассталась с мужем Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.

Происшествия Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики В воскресенье, 31 марта, в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что около 3.00 на ТТК в районе Тестовской улицы 25-летний водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП.

Общество В Челябинской области ожидается дождь, снег и ветер На территории Челябинской области 3 и 4 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед на дорогах, отложение мокрого снега на проводах.

Политика Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy) Согласно утверждениям Путина, Россия была вынуждена оккупировать Крым и совершить вторжение на юго-восток Украины, дабы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, поставила под угрозу жизни тысяч русскоязычных украинцев и составила план по вступлению в империалистический альянс НАТО, которым руководят США.