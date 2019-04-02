Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26
С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.
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с чего всё началось
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.РБК01:00
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