Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные картыРоссийская газета 04:26

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации.

с чего всё началось

С 12 апреля 2021 года аналогичное требование начнет действовать для нового "пластика" Mastercard. О планах ввести такое требование к российским банкам сообщили РБК в пресс-службе Mastercard.

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

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