Экономика
Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные картыRT на русском 05:22
Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Данное решение, по словам собеседника агентства, связано с потенциалом развития электронных платежей в России.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии
В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Космос
NBC News (США): «гипотеза зоопарка», возможно, объясняет, почему мы не видим инопланетян (NBC News)
Спросите своих друзей, почему ученые до сих пор не смогли обнаружить инопланетян, и вы можете быть уверены в том, что, по крайней мере, один из них предложит вам следующее объяснение: представители рода человеческого этого не достойны.
Обновлено в 17:59
Автоспорт
Ферстаппен возглавил протокол первого дня тестов
Результаты первого дня тестов Пилот Команда Время Круги Шины 1. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1:29.379 62 С3 2. М.Шумахер Ferrari +0.597 56 С5 3. Л.Норрис McLaren +1.421 22 С3 4. Р.Грожан Haas +1.503 42 С3 5. А.Элбон Toro Rosso +1.709 71 С3 6. Л.Хэмилтон Mercedes +1.777 77 С3 7. Д.Риккардо Renault +2.205 45 С4 8. Л.Стролл Racing Point +2.585 32 С3 9. К.Сайнс McLaren +2.679 32 С2 10.
Обновлено в 11:20
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Путешествия
Российские туристы стали чаще ездить в Испанию
За первые два месяца 2019 года Испанию посетили более 117 тысяч туристов из России, говорится в отчете испанского Национального института статистики.
Обновлено в 19:50
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено в 20:04
Здоровье
Минздрав РФ: прививки не вызывают аутизм
По словам собеседницы агентства, за последние 20 лет изучения причин возникновения аутизма не удалось найти взаимосвязь между данным расстройством и вакцинацией детей до двух лет.
Обновлено в 13:04
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с заявлением, что выборы президентские выборы на Украине были превращены в фарс, а нынешний украинский лидер Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат.
Обновлено в 05:59
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В поместье Трампа во Флориде задержали женщину с двумя паспортами КНР
Женщина с двумя паспортами КНР незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает во вторник газета Financial Times.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:56
Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia X71
Обновлено в 08:05
Футбол
«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году
Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24