Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банкаВести.Ru 05:20

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено. Блокировка распространяется на операции через карты Visa и MasterCard и на территории России, и на территории других государств.
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Visa и Mastercard заблокировали карты российского банка

РИА Новости08:13

«Еврофинанс Моснарбанк» из-за санкций США не проводит платежи в долларах

ТАСС07:37

Карты «Еврофинанса» перейдут на «Мир»

Коммерсантъ10:58

«Еврофинанс Моснарбанк» прекратил проводить платежи в долларах

RT на русском07:40

Попавший под санкции Моснарбанк прекратил проводить платежи в долларах

РБК08:31

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Еврофинанс Моснарбанком

Интерфакс05:09

Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах

Finam.Ru05:03
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Происшествия

В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек

Обновлено в 10:30
Политика

WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Состояние Юлии Началовой оценивается как тяжёлое

Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое, в настоящее время она находится на лечении в одной из московских клиник.
Обновлено в 04:41
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей.
Обновлено в 12:51
Политика

В Киеве заявили, что ФСБ перекрыла поставки деталей для ВПК Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ перекрыла поставки из России деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Раскрыты детали переговоров пилотов перед крушением Boeing

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Салоники, вернулся в среду в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.
Обновлено в 11:22
Спорт

Лазукин заменит Ковтуна на чемпионате мира по фигурному катанию

Ковтун занял второе место, Лазукин - пятое. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

Обновлено в 10:28
Происшествия

В Петербурге псевдоблаготворители арестованы за аферы с квартирами

Обновлено в 13:05
Спорт

Пайффер победил в индивидуальной гонке на ЧМ, Гараничев стал седьмым

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Обновлено в 13:05
Происшествия

В квартире Петербурга возле трупа матери нашли троих детей

Обновлено в 10:25
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Авиация ВКС России нанесла удар по складу боевиков в сирийском Идлибе

Российская боевая авиация уничтожила склад боевиков в сирийском городе Идлибе в среду, 13 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Российский горнолыжник упал в ущелье во французских Альпах и погиб

Обновлено в 11:06
Политика

Порошенко обогнал Тимошенко в президентском рейтинге на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский второй месяц имеет наибольший уровень поддержки среди населения, на вторую позицию вышел действующий президент Петр Порошенко, на третьей - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли

Найденная в замусоренной квартире в Москве девочка пока останется в больнице, есть желающие ее удочерить, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что девочка стала более открытой и даже сказала одно слово.
Обновлено в 11:44
Происшествия

ФСБ подала иск к «Новой газете»

ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Политика

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено в 13:29
Космос

«Роскосмос» подтвердил устранение проблемы в ракете «Союз-ФГ»

Обновлено в 11:01
Теннис

Шарапова и Загитова оказались в списке 25 лучших спортсменок мира

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Петербурге задержали коррумпированных сотрудников Балтийской таможни

По данным следствия, в конце 2018 — начале 2019 годов руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России с привлечением двух посредников, являющихся должностными лицами Балтийской таможни, передал взятку в сумме 147 тыс. долларов государственному таможенному инспектору Балтийской таможни.
Обновлено в 12:25
Культура

Леонид Ярмольник: КВН стал несмешным

Российский актер Леонид Ярмольник заявил, что современные команды Клуба веселых и находчивых (КВН) выступают крайне несмешно, а саму передачу в последние годы стало невозможно смотреть.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Бывший мэр Саратова добровольно сдался следователям

В прошлом мэр Саратова, Алексей Прокопенко, сам пришел в Следственный комитет.
Обновлено в 13:14
Общество

В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии

Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией

Обновлено в 11:05
Кино

Кинотеатры призвали ограничить поддержку российских фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с предложением поддерживать в прокате лишь определенное количество фильмов российского производства, к примеру, не более десяти в год.
Обновлено в 13:24
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