Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банкаВести.Ru 05:20

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено. Блокировка распространяется на операции через карты Visa и MasterCard и на территории России, и на территории других государств.
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Visa и Mastercard заблокировали карты российского банка

РИА Новости08:13

«Еврофинанс Моснарбанк» из-за санкций США не проводит платежи в долларах

ТАСС07:37

Карты «Еврофинанса» перейдут на «Мир»

Коммерсантъ10:58

«Еврофинанс Моснарбанк» прекратил проводить платежи в долларах

RT на русском07:40

Попавший под санкции Моснарбанк прекратил проводить платежи в долларах

РБК08:31

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Еврофинанс Моснарбанком

Интерфакс05:09

Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах

Finam.Ru05:03
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия

В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек

Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва - Салоники, вернулся в среду в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Музыка

Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей

Популярная в России певица и актриса Вера Брежнева удивлена тем, что в интернет-поисковиках её указывают как украинскую артистку.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ

Родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, сообщает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В квартире Петербурга возле трупа матери нашли троих детей

Установлено, что трое малолетних детей 2014, 2016 и 2018 годов рождения, находившиеся в квартире, - это дети умершей женщины.
Обновлено в 10:25
Космос

Космонавт подтвердил, что в ракете «Союз-ФГ» устранили неисправность

При проверке ракеты-носителя «Союз-ФГ» нашли небольшую неисправность, ее уже устранили.
Обновлено в 12:03
Политика

Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Суд приговорил политтехнолога Пола Манафорта, который был главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, к 7,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 12:14
Политика

В Киеве недовольны ФСБ. Контрабанду военных запчастей на Украину перекрыли

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российские спецслужбы лишили предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса российских деталей и запчастей, необходимых для ремонта военной техники.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Российский лыжник погиб на курорте во Франции

Уточняется, что погибший был частым посетителем курорта Ля-Грав. Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб в ДТП в Литве.
Обновлено в 10:00
Политика

Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится предложение разработать правовую базу для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетические атаки и дезинформацию.
Обновлено в 09:32
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Происшествия

Самолет, летевший в Сиэтл, экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай – Сиэтл.
Обновлено в 08:44
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии

Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Общество

Россиян признали быстро стареющей нацией

Исследователи из США, Испании и Норвегии признали россиян одной из самых быстро стареющих наций. Об этом сообщается в журнале The Lancet.
Обновлено в 10:59
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
Политика

Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

Совет Федерации в среду, 13 марта, отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли

Обновлено в 11:44
Общество

В США вскрыли коррупционную схему поступления в вузы

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Порошенко заявил об испытании ракетного оружия у границы с Россией

Обновлено в 11:05
Интернет

Google запустил поиск по вакансиям

Новая функция в поиске Google впервые была запущена в 2017 году для пользователей в США.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

ВКС России нанесли масштабный удар по Идлибу

По данным ливанского издания «Al Masdar News», авиаудары ВКС Российской Федерации пришлись на населённый пункт Саракиб, располагающийся в провинции Идлиб, которая удерживается в настоящее время боевиками и террористами сразу нескольких группировок, с преобладанием «Хайят Тахрир аш-Шам».
Обновлено в 00:43
Спорт

Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме

Обновлено в 11:32
Происшествия

Суд в Италии оправдал насильников, потому что жертва некрасивая

После оглашения вердикта пострадавшая была вынуждена покинуть город, так как подверглась осуждению местных жителей за то, что подала в суд на мужчин.
Обновлено в 11:35
ЖКХ

Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Суд Петербурга отправил в СИЗО мошенницу, завладевшую 29 млн рублей

Обновлено в 11:18
Наука

Российские физики повернули время вспять

Исследователи решили проверить, можно ли время повернуть вспять, по крайней мере, для отдельной частицы и на долю секунды.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Прокурор просит условного наказания для строителя «Крестов-2»

Обновлено в 11:43
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