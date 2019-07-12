Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

Международные платежные системы могут уйти из России из-за нового законопроекта Госдумы, сообщает "Коммерсант". Депутаты намерены рассмотреть поправки, которые поддерживает Центробанк.

Visa и MasterCard могут уйти из России

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