Экономика
Visa даст льготы микробизнесу на прием картКапитал страны вчера в 13:58
Компания «Visa» объявила о том, что в ближайшее время она введет особый льготный тариф, предназначенный для организаций микробизнеса, сутью которого является снижение комиссии при приеме к оплате банковских карт, сообщает «РБК».
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Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги.
Обновлено в 01:21
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Владимир Познер объяснил, что поможет объединить жителей России
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Приморском океанариуме родился детёныш ларги
В Приморском океанариуме родился детёныш ларги.
Обновлено в 00:11
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Вест Хэм» в матче 33-го тура АПЛ. Первый гол в этом матче забил полузащитник Эден Азар.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Пеле выписали из французской больницы
Как сообщает Washington Post, Пеле выписан из больницы во Франции.
Обновлено в 00:02
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 07:33
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Президент Финляндии поехал в Петербург на Арктический форум на поезде
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Рубль ускорил рост к доллару и подорожал к евро благодаря нефти
Доллар США ускорил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.
Обновлено вчера в 12:39
Путешествия
Составлен рейтинг популярных городов для путешествий с детьми в мае
Рейтинг самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники возглавил Санкт-Петербург, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.
Обновлено в 00:02
Политика
Глава Хакасии ответил Леонтьеву иском на «дебила»
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал исковое заявление в суд на телеведущего Михаила Леонтьева, отстаивая право на защиту чести, достоинства и деловоq репутации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
РБК: МТС хочет купить онлайн-кинотеатр ivi.ru
МТС ведет переговоры о покупке 100% онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре
Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено вчера в 13:44
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25