Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезонаНева Спорт 09:37

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19. Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.

Общество Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Политика Мадуро обвинил Гуайдо в планировании его убийства Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в планировании его убийства.

Происшествия В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Экономика Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».

Политика В сенате США представят собственный доклад по «российскому делу» Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.

Происшествия Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.

Путешествия Названы страны, куда сложнее всего получить визу Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.

Шоу-бизнес Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась секретами материнства Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.

Политика Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.

Армия и оружие В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Культура «Остановиться и оглядеться». Вспоминая Марлена Хуциева А каждый фильм Хуциева был равновелик роману. И в каждом фильме лирическое равновелико эпическому. Он призывал остановиться и оглядеться.