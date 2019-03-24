Спорт
Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезонаНева Спорт 09:37
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19. Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.
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Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в планировании его убийства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в планировании его убийства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи
В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 13:46
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Экономика
Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено в 17:55
Политика
В сенате США представят собственный доклад по «российскому делу»
Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.
Обновлено в 19:27
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась секретами материнства
Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.
Обновлено в 18:06
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Общество
Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов
Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России
Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.
Обновлено в 18:46
Политика
Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Культура
«Остановиться и оглядеться». Вспоминая Марлена Хуциева
А каждый фильм Хуциева был равновелик роману. И в каждом фильме лирическое равновелико эпическому. Он призывал остановиться и оглядеться.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде
Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.
Обновлено в 11:28
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Наука
Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК
Обновлено 22 марта в 05:50