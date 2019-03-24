Спорт

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезонаНева Спорт 09:37

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19. Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.
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Доротея Вирер: «Секрет успеха в том, что нас в команде всего четверо»

Sports.ru11:45

Француженка Жюстин Бреза упала на спуске в масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Чемпионат15:01

Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира, Вирер завоевала Большой хрустальный глобус

Sport24.ru09:25

Вирер стала первой итальянкой в истории, завоевавшей Большой хрустальный глобус

Sportbox.RU09:37

«Это было непросто»: Вирер гордится победой в общем зачете Кубка мира

РИА Новости15:46

Вирер стала первой итальянкой в истории, завоевавшей Большой хрустальный глобус

Матч ТВ09:37

Россия обыграла Казахстан на глазах у президента, Загитова впервые упала на чемпионате мира, эксклюзивный Орсер

Спорт-Экспресс12:00
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Общество

Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России

Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в планировании его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в планировании его убийства.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи

В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 13:46
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Экономика

Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено в 17:55
Политика

В сенате США представят собственный доклад по «российскому делу»

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что в ближайшее время комитет опубликует собственный отчет по результатам расследования предположительного российского вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.
Обновлено в 19:27
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу

Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Путешествия

Названы страны, куда сложнее всего получить визу

Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась секретами материнства

Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.
Обновлено в 18:06
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Общество

Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов

Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Политика

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика

Патрушев назвал малоэффективными санкции Запада против России

Ране министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России.
Обновлено в 18:46
Политика

Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Политика

Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»

Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением в Хасавюрте

Обновлено в 10:31
Культура

«Остановиться и оглядеться». Вспоминая Марлена Хуциева

А каждый фильм Хуциева был равновелик роману. И в каждом фильме лирическое равновелико эпическому. Он призывал остановиться и оглядеться.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде

Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.
Обновлено в 11:28
Общество

В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов

Обновлено в 07:58
Футбол

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Наука

Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК

Обновлено 22 марта в 05:50
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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный олимпийский бронзовый призёр в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок.
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