Спорт
Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезонаНева Спорт 09:37
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19. Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.
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Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Футбол
Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Спорт
Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы
Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.
Обновлено в 12:30
Общество
Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Сотня объектов, которые остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности, — это почти 10% от общего числа так называемых профессиональных ТРЦ (группа торговых предприятий, управляемых как единое целое и находящихся в одном строении или комплексе зданий), отметил член президиума Российского совета торговых центров Роман Скороходов.
Обновлено в 17:01
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Футбол
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО
Активисты отметили 20-летие бомбардировок Югославии Сербские радикалы сожгли флаги Евросоюза и НАТО в центре Белграда, таким образом отметив 20-летие бомбардировок Югославии, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России
Обновлено в 09:00
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Политика
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Спорт
Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Химки» разгромили дома «Зенит-2» в матче ФНЛ
Подмосковные "Химки" разгромили петербургский "Зенит-2" в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Европейские страны предложили запретить «роботов-убийц»
Три европейские страны планируют совместно выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными роботизированными боевыми системами, сообщило бельгийское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 16:59