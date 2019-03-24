Спорт

Вирер завоевала Большой хрустальный глобус Кубка мира нынешнего сезонаНева Спорт 09:37

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира в сезоне-2018/19. Вирер стала первой представительницей Италии, которая победила в общем зачете на Кубке мира.
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Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира. Она — первый обладатель трофея в истории своей страны

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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный олимпийский бронзовый призёр в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок.
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