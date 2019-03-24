Спорт
Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследованияЧемпионат вчера в 16:10
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на Кубке мира сезона-2018/19.
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Здоровье
Курение может навредить вашему ребенку
Эксперты провели исследование и выяснили, что все виды курения родителей были связаны с риском врожденных пороков: курение отца увеличивало риск появления детей с врожденными уродствами в 2 раза, а женщины, которые курили во время беременности, имели высокую вероятность рождения ребенка с пороком сердца.
Обновлено в 15:05
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Политика
В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам
Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Авто
Житель Армавира превратил старый ГАЗ в «адский эвакуатор»
Необычный автомобиль редко увидишь на улицах Армавира. У сотрудников ДПС неизбежно возникнут вопросы к такому транспорту.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено в 13:05
Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 20:15
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Политика
Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья
Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50
Наука
Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК
Обновлено 22 марта в 05:50
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Общество
Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов
Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено в 19:16
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Политика
Минюст США допускает публикацию деталей доклада Мюллера
Минюст США заявил, что детали доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы могут быть опубликованы, если не противоречат закону.
Обновлено в 16:39
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Музыка
Стас Михайлов покорил женщин во Владивостоке
Обновлено в 21:11
Здоровье
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей
Пассивный алкоголизм влияет на здоровье детей.
Обновлено в 17:07
Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 11:56