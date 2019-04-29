Футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом чемпионата АнглииЕженедельник Футбол 03:04

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в английской Премьер-лиге. Голосование за лучшего игрока проходило в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стерлинг признан игроком года по версии английских журналистов

Sport24.ru05:17

Стерлинг — лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Чемпионат06:02

Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»

Бомбардир.ру12:56

Стерлинг - лучший футболист сезона в АПЛ по версии журналистов

Газета.Ru07:12

Ван Дейк - лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов

Евро-футбол.ру01:03

В Англии выбрали лучшего игрока сезона. Журналисты – Стерлинга, сами игроки – ван Дейка

Sports.ru07:35

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии

Матч ТВвчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Футбол

Газзаев напомнил об идее объединить чемпионаты РФ и Украины

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев напомнил об идее объединённого чемпионата России и Украины по футболу.
Обновлено в 12:54
Происшествия

У посольства США в Гаити открыли стрельбу

Около посольства США в столице Гаити Порт-о-Пренсе открыли стрельбу, сообщает BNO News со ссылкой на Государственный департамент Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:25
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Возраст не помеха: Алена Апина поучаствовала в фотосессии в латексном костюме

На днях специально для фотосессии артистка облачилась в черный латексный костюм с очень смелым декольте и вырезами на бедрах.
Обновлено в 13:24
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено вчера в 12:17
Гаджеты

Беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro поступят в продажу 3 мая

Обновлено в 13:02
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Политика

Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 02:32
Футбол

Утверждён новый формат Суперкубка Испании

Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»

В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Экономика

Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Космос

Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство

Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено в 13:15
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Наука

Исследователи создали регулируемые спасательные одеяла

Американские ученые разработали спасательные покрывала, которые могут изменять пропускную способность.
Обновлено в 12:11
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рахим Стерлинг
Британский футболист
Английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное