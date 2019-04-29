Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFAРИА Новости 18:05
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter. Церемония вручения награды состоялась в воскресенье в Лондоне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
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