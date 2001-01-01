Футбол
Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»
Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»Матч ТВ02:38
Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами. Сборная Нидерландов заняла первое место в группе 1 Лиги А и теперь сыграет в «Финале четырех».
Матч ТВ02:38
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Ван Дейк: сборная Нидерландов хочет отобраться на Евро-2020, это главная задача
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