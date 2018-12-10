Футбол

Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»
Матч ТВ
11:16

Ливерпуль — Наполи
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Энфилд»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
Матч ТВ11:16

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Виргил ван Дейк: "Ожидаю трудную игру против "Наполи"

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Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

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Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

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Ливерпуль - Наполи ~ прогноз на матч Лиги Чемпионов: Выстоят ли неаполитанцы?

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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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