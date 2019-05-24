Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в НидерландахГазета.Ru 16:17

Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

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