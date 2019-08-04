Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человекаREGNUM 00:08
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека. Ещё несколько попучили травмы, сообщают СМИ. Всего в аварии пострадало пять машин.
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Футбол
Биатлонист Вьюхин – о переходе Малкома: Со времен Халка такого не было
Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал результат прошедшего матча чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1), а также переход нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб: – Мне вообще нисколько не понравился поединок.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Футбол
Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было
Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
Обновлено в 02:24
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Общество
Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение
Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.
Обновлено в 07:30
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Футбол
Манджукич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb, 33-летний хорват согласовал условия личного контракта с манкунианским клубом.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Футбол
Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе
Обновлено в 03:25
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Наука
Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота
Обновлено 02 августа в 08:29
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Представитель Гидрометцентра рассказал, когда вернётся лето
Долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Экономика
Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Санитары порносайтов. Как аферисты вымогают деньги у любителей клубнички
В последнее время в Сети набирает популярность sextortion — вид вымогательства, когда мошенники угрожают обнародовать запись с веб-камер любителей порно, даже если те использовали во время просмотра режим "Инкогнито".
Обновлено в 07:01
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Боевики «Джебхат ан-Нусры» отказались покинуть демилитаризованную зону
Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований Лидер террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в Идлибе на северо-западе Сирии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41