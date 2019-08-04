В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека. Ещё несколько попучили травмы, сообщают СМИ. Всего в аварии пострадало пять машин.

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

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