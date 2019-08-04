Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человекаREGNUM 00:08

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека. Ещё несколько попучили травмы, сообщают СМИ. Всего в аварии пострадало пять машин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Виновники смертельного ДТП угнали автомобиль, на котором протаранили четыре машины

URA.Ru05:51

Два человека погибли при столкновении пяти машин в Екатеринбурге

Телеканал 360°00:33

Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской

Екатеринбург Онлайн07:27

В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

ТагилСити.ру02:52

Двое погибли при столкновении пяти машин на перекрестке в Екатеринбурге

Интерфаксвчера в 23:53

Стали известны подробности массового ДТП с погибшими в центре Екатеринбурга

РИА Новости05:20

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пяти автомобилей

ТАССвчера в 23:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Футбол

Биатлонист Вьюхин – о переходе Малкома: Со времен Халка такого не было

Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал результат прошедшего матча чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1), а также переход нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб: – Мне вообще нисколько не понравился поединок.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Футбол

Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами

Обновлено в 08:14
Наука

Умер академик РАН Николай Кардашев

На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
Обновлено в 06:22
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука

Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма

Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Происшествия

ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа

В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Футбол

Судья назначил пенальти, сославшись на VAR, которого в матче не было

Судья назначил пенальти, показав жестом, что принимал решение при помощи системы VAR. В боливийском первенстве VAR не используется.
Обновлено в 02:24
Политика

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Общество

Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение

Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.
Обновлено в 07:30
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 01:34
Общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Футбол

Манджукич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb, 33-летний хорват согласовал условия личного контракта с манкунианским клубом.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Футбол

Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Обновлено в 03:25
Происшествия

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика

Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу

Обновлено в 07:43
Наука

Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота

Обновлено 02 августа в 08:29
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Общество

Представитель Гидрометцентра рассказал, когда вернётся лето

Долгожданное летнее тепло вернётся на европейскую территорию России к середине следующей недели.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80

Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Экономика

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Объявлены итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии

Санитары порносайтов. Как аферисты вымогают деньги у любителей клубнички

В последнее время в Сети набирает популярность sextortion — вид вымогательства, когда мошенники угрожают обнародовать запись с веб-камер любителей порно, даже если те использовали во время просмотра режим "Инкогнито".
Обновлено в 07:01
Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера

Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Боевики «Джебхат ан-Нусры» отказались покинуть демилитаризованную зону

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований Лидер террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в Идлибе на северо-западе Сирии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии

Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Политика

Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41
Главное