Происшествия
Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяцаИзвестия 05:50
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова. В обосновании ареста следователь СКР обратил внимание, что обвиняемый имеет загранпаспорт и систематически выезжает за границу.
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Смертельная авария на Невском: наркологи подтверждают опасность веселящего газа
Телеканал Санкт-Петербург15:19
«Сожалею и готов понести наказание»: виновник аварии на Невском проспекте раскаялся в суде
Петербургский дневник10:27
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Политика
Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.
Обновлено в 16:58
Происшествия
ФСБ задержало боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ
Террористов, собиравшихся взорвать штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.
Обновлено в 18:19
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Посольство: в Испании расследуют обстоятельства смерти Малашенко
В Испании сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Суд в Австралии признал кардинала Джорджа Пелла виновным в педофилии
Речь идет о пяти эпизодах насилия над 13-летними мальчиками. Это было 22 года назад, передает агентство «Рейтер».
Обновлено в 20:09
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 20:37
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.
Обновлено в 15:16
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Происшествия
В ЕАО двое детей погибли при пожаре
Обновлено в 19:57
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Политика
Посол Венесуэлы заявил о просроченных лекарствах в гумпомощи США
В направленном из США в Венесуэлу гуманитарном конвое были просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 20:05
Общество
Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Российскому «Посейдону» нашли применение
Обновлено в 20:02
Политика
Кремль ответил на сообщения о позиции Путина по делу Baring Vostok
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что на закрытой встрече, которая состоялась на прошлой неделе, в ответ на слова о том, что дело против Калви может навредить российскому инвестиционному климату, Путин сказал, что мнения следователей по данному вопросу не стоит игнорировать.
Обновлено в 11:48
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд отпустил жителя Приморья, окунувшего школьника в унитаз
Суд в Приморье освободил из изолятора временного содержания мужчину, который окунул школьника-хулигана головой в унитаз.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Обновлено в 12:27
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Космос
Следующий грузовик Dragon полетит на МКС в конце апреля
В период с 2012 по 2018 годы к МКС были отправлены 17 американских грузовиков Dragon, который был создан компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 19:28
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Политика
Гуаидо заявил о планах вернуться в Венесуэлу на этой неделе
Спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, заявил, что он вернётся в Венесуэлу на текущей неделе.
Обновлено в 19:30
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Авто
Названы автомобили, которые ржавеют уже через три года после покупки
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard
Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent, Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Экономика
Выручка «Вымпелкома» выросла на 7,8%
EBITDA снизилась на 0,9% — до 24,9 млрд руб. Основные причины сокращения EBITDA — рост платы за радиочастотный спектр на 0,9 млрд руб. и интеграция магазинов "Евросети", которая обошлась компании в 0,4 млрд руб. Квартальная выручка самой VEON в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до $2,249 млрд, следует из отчетности компании по МСФО.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13