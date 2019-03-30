Происшествия

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в МосквуРИА Новости 01:57

Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ближайшее время полицейские передадут Джамбекова сотрудникам Следственного комитета.
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Виновника смертельной аварии на Можайском шоссе доставили в Москву

Интерфакс01:47

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Российская газета02:45

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Москва 2401:40

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

Вечерняя Москва01:58

Водителя «Gelandewagen-убийцы» доставили в Москву

РЕН ТВ01:43

Виновника смертельного ДТП доставили из Грозного в Москву

РИАМО02:12

Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

ТАСС01:45
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Происшествия

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Происшествия

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