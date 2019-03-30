Происшествия
Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в МосквуРИА Новости 01:57
Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ближайшее время полицейские передадут Джамбекова сотрудникам Следственного комитета.
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